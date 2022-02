Champions League, ottavi di finale: dove vedere le partite di martedì 15 e mercoledì 16 febbraio in tv

Si apriranno oggi, martedì 15 febbraio, gli ottavi di finale di Champions League. Dopo la fase a gironi, le sedici squadre che hanno superato la fase a gironi si sfideranno in gare di andata e ritorno fino alla finale, in programma sabato 28 maggio alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. In corsa ancora due italiane: l'Inter, che affronterà il Liverpool, e la Juventus, che se la vedrà con il Villareal. Eliminate invece Atalanta, retrocessa in Europa League, e Milan. Incrocio più interessante di questi ottavi quello che metterà di fronte il Paris Saint-Germain di Messi ed il Real Madrid di Benzema in quella che è una sorta di finale anticipata. Il Chelsea campione in carica, invece, affronterà i francesi del Lilla.

Champions League, gli incroci degli ottavi di finale

Psg-Real Madrid

Sporting Lisbona-Manchester City

Salisburgo-Bayern Monaco

Inter-Liverpool

Chelsea-Lilla

Villareal-Juventus

Atletico Madrid-Manchester United

Benfica-Ajax

Champions League, dove vedere le partite del 15 e 16 febbraio

In questa settimana si disputeranno le prime quattro gare di andata: martedì 15, alle 21, si giocheranno Psg-Real Madrid e Sporting Lisbona-Manchester City, mentre mercoledì 16, sempre alle 21, sono in programma Salisburgo-Bayern Monaco e Inter-Liverpool. Di seguito dove vedere le sfide: