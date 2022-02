Champions League, ottavi di finale: dove vedere le partite di martedì 22 e mercoledì 23 febbraio in tv

Proseguono le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo la disputa nella scorsa settimana dei primi quattro incontri, che hanno visto impegnata anche l'Inter di Simone Inzaghi, superata a San Siro per 0-2 dal Liverpool di Jurgen Klopp, si giocheranno tra il 22 ed il 23 febbraio i restanti quattro match. Nella serata di martedì sono in programma Chelsea-Lilla e Villarreal-Juventus, mentre mercoledì sarà la volta di Atletico Madrid-Manchester United e Benfica-Ajax. Particolarmente interessante la sfida che opporrà i Colchoneros ai Red Devils, mentre non sarà priva di insidie la trasferta della formazione di Massimiliano Allegri sul campo del Sottomarino Giallo.

Champions League, le partite di andata degli ottavi di finale

Psg-Real Madrid 1-0

Sporting Lisbona-Manchester City 0-5

Salisburgo-Bayern Monaco 1-1

Inter-Liverpool 0-2

Chelsea-Lilla

Villarreal-Juventus

Atletico Madrid-Manchester United

Benfica-Ajax

Champions League, dove vedere le partite del 22 e 23 febbraio

In questa settimana si disputeranno le ultime quattro gare di andata: martedì 22, alle 21, si giocheranno Chelsea-Lilla e Villarreal-Juventus, mentre mercoledì 23, sempre alle 21, sono in programma Atletico Madrid-Manchester United e Benfica-Ajax. Di seguito dove vedere le sfide: