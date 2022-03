Champions League, ottavi di finale: dove vedere le partite di martedì 8 e mercoledì 9 marzo in tv

Secondo round degli ottavi di finale di Champions League. Nella serata di martedì 8 marzo prenderanno il via le gare di ritorno, che proseguiranno poi mercoledì 9 e nella settimana successiva. Ad aprire il programma saranno Liverpool-Inter e Bayern Monaco-Salisburgo, terminate all'andata con la vittoria dei Reds sui nerazzurri per 2-0 ed il pareggio tra tedeschi e austriaci per 1-1. Mercoledì sarà invece la volta di Real Madrid-Psg (all'andata 1-0 in favore dei francesi) e Manchester City-Sporting Lisbona (largo 5-0 degli inglessi nel match di andata). La Juventus, l'altra formazione italiana rimasta ancora in corsa nella competizione, scenderà in campo mercoledì 16 marzo ospitando all'Allianz Stadium il Villarreal. La gara di andata, per i bianconeri, si è conclusa sul punteggio di 1-1.

Champions League, le partite di ritorno degli ottavi di finale

Bayern Monaco-Salisburgo (andata 1-1)

Liverpool-Inter (andata 2-0)

Manchester City-Sporting Lisbona (andata 5-0)

Real Madrid-Psg (andata 0-1)

Manchester United-Atletico Madrid (andata 1-1)

Ajax-Benfica (andata 2-2)

Juventus-Villarreal (andata 1-1)

Lilla-Chelsea (andata 0-2)

Champions League, dove vedere le partite dell'8 e 9 marzo

In questa settimana si disputeranno le prime quattro partite di ritorno: martedì 8, alle 21, scenderanno in campo Bayern Monaco-Salisburgo e Liverpool-Inter, mentre mercoledì 9, sempre alle 21, sarà la volta di Manchester-City-Sporting Lisbona e Real Madrid-Psg. Di seguito dove vedere le sfide: