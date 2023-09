Champions League, fase a gironi: quali partite saranno trasmesse in chiaro da Mediaset

Si disputerà tra il 19 ed il 20 settembre la prima giornata della fase a gironi dell'edizione 2023/2024 della Champions League. La competizione, nella passata stagione, è stata vinta dal Manchester City di Pep Guardiola e vedrà ai nastri di partenza quattro italiane: Napoli (inserito nel girone C insieme a Real Madrid, Braga e Union Berlino), Inter (inserita nel girone D con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad), Lazio (inserita nel girone E insieme ad Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic) e Milan (inserito nel gruppo F con Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle). Anche quest'anno, la Champions League sarà visibile su Sky, che trasmetterà 121 partite su 137, Mediaset Infinity (121 partite) e Amazon Prime, che trasmetterà in esclusiva 16 gare. Alcune sfide potranno però essere seguite anche in chiaro su Canale 5: vediamo nel dettaglio quali per quanto riguarda la fase a gironi.

Champions League, le partite trasmesse in chiaro della fase a gironi

La prima partita che Mediaset farà vedere in chiaro su Canale 5 sarà Lazio-Atletico Madrid, in programma il 19 settembre. Successivamente, il 3 ottobre, sarà la volta di Inter-Benfica, mentre il 24 ottobre sarà visibile Union Berlino-Napoli. Il 7 novembre toccherà a Milan-Psg, il 28 novembre a Milan-Borussia Dortmund e infine, il 12 dicembre a Inter-Real Sociedad.

Questo l'elenco completo: