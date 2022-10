Champions League, dove vedere le partite di oggi martedì 11 ottobre in tv

Inizierà oggi, martedì 11 ottobre, la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Il programma sarà aperto alle 18.45 da Maccabi Haifa-Juventus, gara in cui i bianconeri dovranno obbligatoriamente andare a caccia della vittoria, e Copenhagen-Manchester City. Alle 21, invece, sarà la volta di Psg-Benfica, Dinamo Zagabria-Salisburgo, Borussia Dortmund-Siviglia, Shakhtar Donetsk-Real Madrid, Celtic-Lipsia e Milan-Chelsea, match fondamentale per la corsa verso gli ottavi di finale dei rossoneri. In calendario domani le otto restanti sfide.

Champions League, la classifica dei gironi

Girone A: Napoli 9, Liverpool 6, Ajax 3, Glasgow Rangers 0

Girone B: Bruges 9, Porto 3, Bayer Leverkusen 3, Atletico Madrid 3

Girone C: Bayern Monaco 9, Inter 6, Barcellona 3, Viktoria Plzen 0

Girone D: Sporting Lisbona 6, Tottenham 4, Eintracht Francoforte 4, Marsiglia 3

Girone E: Salisburgo 5, Milan 4, Chelsea 4, Dinamo Zagabria 3

Girone F: Real Madrid 9, Shakhtar Donetsk 4, Lipsia 3, Celtic 1

Girone G: Manchester City 9, Borussia Dortmund 6, Copenhagen 1, Siviglia 1

Girone H: Psg 7, Benfica 7, Juventus 3, Maccabi Haifa 0

Champions League, dove vedere in diretta tv le partite di oggi