Champions League, dove vedere le partite di oggi martedì 6 settembre in tv

Inizierà nella giornata di oggi, martedì 6 settembre, l'edizione 2022/2023 della Champions League. Ad aprire il torneo, alle 18.45, le sfide Dinamo Zagabria-Chelsea e Borussia Dortmund-Copenaghen. Alle 21, invece, sarà la volta di Benfica-Maccabi Haifa, Siviglia-Manchester City, Celtic-Real Madrid e Lipsia-Shaktar Donetsk. In campo, sempre in serata, anche due italiane: il Milan campione d'Italia in carica, che farà visita agli austriaci del Salisburgo, e la Juventus di Massimiliano Allegri, attesa dalla delicata trasferta al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain di Messi, Mbappé e Neymar.

La prima giornata della fase a gironi proseguirà poi domani, mercoledì 7 settembre, quando si disputeranno altre otto gare, comprese quelle che vedranno protagoniste Inter e Napoli, che, rispettivamente, affronteranno di fronte al proprio pubblico Bayern Monaco e Liverpool.

Champions League 2022/2023, i gironi

Girone A: Ajax - Liverpool – Napoli – Rangers Glasgow

Girone B: Porto - Atletico Madrid – Bayer Leverkusen – Club Brugge

Girone C: Bayern Monaco – Barcellona – Inter - Viktoria Plzen

Girone D: Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur – Sporting Lisbona – Olympique Marsiglia

Girone E: Milan – Chelsea – Salisburgo – Dinamo Zagabria

Girone F: Real Madrid – RB Lipsia – Shakhtar Donetsk - Celtic

Girone G: Manchester City – Sevilla – Borussia Dortmund – Copenhagen

Girone H: Paris Saint Germain – Juventus – Benfica – Maccabi Haifa

