Champions League: le partite oggi in tv (orari e telecronisti)

Torna la Champions League. Tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre si disputerà la terza giornata della fase a gironi, durante la quale scenderanno in campo anche le quattro formazioni italiane impegnate nella massima competizione continentale: il Milan di Pioli farà visita al Porto, l'Inter di Simone Inzaghi attende a San Siro lo Sheriff, la Juventus di Allegri farà tappa in Russia sul terreno di gioco dello Zenit mentre l'Atalanta di Gasperini affronterà all'Old Trafford il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Da non perdere poi Atletico Madrid-Liverpool, mentre i campioni in carica del Chelsea ospiteranno a Stamford Bridge il Malmoe.

Champions League, le partite in tv martedì 19 ottobre: orari e telecronisti

Martedì 19 ottobre ore 18.45: Brugge-Manchester City (Sky Sport Uno e Sky Sport 254 ). Telecronaca Paolo Ciarravano.

Telecronaca Paolo Ciarravano. Martedì 19 ottobre ore 18.45: Besiktas-Sporting Lisbona (Sky Sport Football e Sky Sport 255). Telecronaca Gaia Brunelli.

Martedì 19 ottobre ore 21: Porto-Milan (Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252). Telecronaca Canale 5: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero, telecronaca Sky Andrea Marinozzi, commento Luca Marchegiani, bordocampo Peppe Di Stefano.

Martedì 19 ottobre ore 21: Inter-Sheriff (Sky Sport Action, Sky Sport 253 e Sky Sport 4k). Telecronaca Riccardo Gentile, commento Beppe Bergomi, bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi.

Martedì 19 ottobre ore 21: Atletico Madrid Liverpool (Sky Sport Football e Sky Sport 254). Telecronaca Massimo Marianella.

Martedì 19 ottobre ore 21: Shakhtar Donetsk-Real Madrid (Sky Sport 255). Telecronaca Nicola Roggero.

Martedì 19 ottobre ore 21: Psg-Lipsia (Sky Sport 256). Telecronaca Pietro Nicolodi.

Martedì 19 ottobre ore 21: Ajax-Borussia Dortmund (Sky Sport 257). Telecronaca Marco Frisoli

Champions League, le partite in tv mercoledì 20 ottobre: orari e telecronisti