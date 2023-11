Champions League, tutte le qualificate agli ottavi

Conclusa la due giorni di Champions League è arrivato il momento di analizzare il quadro delle squadre qualificate agli ottavi e di quelle che si giocheranno le proprie speranze nell'ultima giornata dei gironi. Le prime e le seconde voleranno al prossimo turno con le capoliste che godranno del vantaggio di essere teste di serie nel sorteggio, le terze proseguiranno il loro percorso in Europa League, per le quarta l'avventura continentale sarà conclusa.

Champions League: chi va agli ottavi

Nel gruppo A il Bayern è già qualificato da primo, alle sue spalle sarà decisiva la prossima giornata, Galatasaray e Copenaghen si affronteranno nello scontro diretto partendo da 5 punti in classifica, il Manchester United sfiderà i bavaresi con i suoi quattro, i Red Devils devono vincere e sperare che l'altra gara finisca pari.

Tutto o quasi deciso nel gruppo B dove l'Arsenal e il Psv si sono qualificate rispettivamente da prima e seconda, il Lens è terzo a più tre sul Siviglia e ha ampie possibilità di andare in Europa League. Nel C Real Madrid primo, il Napoli a 7 può anche solo pareggiare con il Braga per prendersi la seconda piazza, l'Union Berlino è ultimo a 2 a spera nella vittoria degli azzurri per provare a salire in terza posizione.

Nel Gruppo D Inter e Real Sociedad, già qualificate, si affrontano nell'ultima gara per giocarsi il primo posto nel girone, ha un piede in Europa League il Salisburgo che ha 4 punti contro l'1 del Benfica. Nel gruppo E l'Atletico Madrid e la Lazio passano il turno, 11 punti per gli spagnoli e 10 per i capitolini, il Feyenoord è già sicuro del terzo, posto, fuori da tutto il Celtic ultimo.

Difficile l'analisi del girone F, il Borussia Dortmund a sorpresa è già agli ottavi con i suoi 10 punti, il PSG è secondo a 7, alle sue spalle ci sono Milan e Newcastle che nello scontro diretto probabilmente si giocheranno più il terzo che il secondo posto. Non ha niente più da dire il girone G con Manchester City primo, Lipsa secondo e Young Boys terzo, saluta l'Europa la Stella Rossa. Nel Gruppo H il Barcellona è qualificato con 12 punti, è bagarre per il secondo con Porto e Shakthar Donetsk a nove e pronte allo scontro diretto, eliminato l'Anversa.