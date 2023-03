Champions League, date e orari dei quarti di finale

Benfica-Inter, Manchester City-Bayern Monaco, Real Madrid-Chelsea e Milan-Napoli. Questi gli incroci nei quarti di finale dell'edizione 2022/2023 della Champions League, pronta ad entrare nella sua fase più calda. Ben tre le rappresentanti del nostro calcio, tutte sorteggiate dalla stessa parte del tabellone: se l'Inter dovesse eliminare il Benfica, in finale sarebbe quindi certa la presenza di una squadra di serie A, con un nuovo derby nazionale in semifinale.

Champions League, il programma dei quarti di finale

Le semifinali di andata prenderanno il via martedì 11 aprile, quando, alle 21, si giocheranno Benfica-Inter e Manchester City-Bayern Monaco. Il giorno seguente, sempre alle 21, sarà invece la volta di Real Madrid-Chelsea e Milan-Napoli. Le sfide di ritorno si disputeranno la settimana successiva: martedì 18 sono in calendario Napoli-Milan e Chelsea-Real Madrid, mercoledì 19 Inter-Benfica e Bayern Monaco. Anche le partite di ritorno, come quelle di andata, si giocheranno alle 21. In caso di risultato di parità al termine del doppio confronto (le reti segnate in trasferta non valgono doppio) si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Le partite di andata

Questo, nel dettaglio, il programma dell'andata dei quarti di finale dell'edizione 2022/2023 della Champions League:

martedì 11 aprile ore 21: Benfica-Inter

martedì 11 aprile ore 21: Manchester City-Bayern Monaco

mercoledì 12 aprile ore 21: Real Madrid-Chelsea

mercoledì 12 aprile ore 21: Milan-Napoli

Le partite di ritorno

Questo, inveve, il programma delle partite di ritorno: