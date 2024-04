Champions League, chi va in semifinale per i bookmakers

Borussia Dortmund-Atletico Madrid, Barcellona-Psg, Bayern Monaco-Arsenal e Manchester City-Real Madrid. Questo il programma del ritorno dei quarti di finale di Champions League, che si disputeranno tra martedì 16 e mercoledì 17 aprile. Le otto formazioni rimaste in corsa nella competizione si giocheranno l'accesso alle semifinali, in calendario tra il 30 aprile ed il 7 maggio.

Champions League, quarti di finale: i risultati delle partite di andata

Questi i risultati delle partite di andata dei quarti di finale:

Arsenal-Bayern Monaco 2-2

Real Madrid-Manchester City 3-3

Psg-Barcellona 2-3

Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-1

Champions League, chi passa il turno: le quote

Secondo i bookmakers, anche in virtù dei risultati delle gare di andata, le formazioni favorite per staccare il pass per le semifinali sono Atletico Madrid, Barcellona, Manchester City e Bayern Monaco. Il passaggio del turno dei Colchoneros, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai e Sisal), è quotato 1.45 contro il 2.75 del Borussia Dortmund. Nettamente favoriti i blaugrana nel confronto con il Psg, con la quota dei catalani fissata a 1.30 contro il 3.50 dei francesi. Discorso analogo per il City, ampiamente avanti nel pronostico rispetto al Real: l'accesso alla semifinale degli uomini di Pep Guardiola è quotato 1.35 contro il 3.25 dei blancos. Più equilibrato il confronto tra Bayern e Arsenal, con i bavaresi comunque leggermente favoriti (tra 1.75 e 1.80 la quota del passaggio del turno dei tedeschi, tra 2 e 2.10 per i Gunners).