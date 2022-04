Quarti Champions League: Liverpool in scioltezza, City di misura

Martedì di Champions con due dei quattro quarti di finale disputati a Lisbona e Manchester. Vincono di misura Liverpool e City, con il quadro degli incontri che si completerà domani con Villareal-Bayern Monaco e l’attesissima Chelsea-Real Madrid. Return match in programma martedì e mercoledì della prossima settimana.

Benfica – Liverpool 1-3 (17’ Konaté, 34’ Mané, 49’ Nunez, 87’ Luis Diaz)

Tutto semplice all’Estádio da Luz di Lisbona per la squadra di Klopp, che mette una serie ipoteca sul passaggio del turno in semifinale. Il Liverpool si conferma implacabile nella prima frazione: nei primi 45’ dei nove match finora disputati in Europa undici le reti realizzate – solo il Bayern con tredici ha fatto meglio – e sei primi tempi chiusi senza subire reti. Il punteggio lo sblocca al 17’ Ibrahima Konaté al suo primo gol in maglia “reds”, che stacca indisturbato sul corner di Henderson e di testa insacca l’1-0. Il raddoppio arriva al 34’ con Mané, a firmare il 2-0 dopo un’azione nata da Alexander-Arnold e rifinita da Diaz.

In apertura di ripresa è un infortunio della difesa inglese a favorire il gol che permette al Benfica di accorciare le distanze: su un centro di Rafa Silva, Konaté cicca la sfera e permette a Darwin Nunez di infilare Alisson e realizzare il quinto centro nella massima competizione europea (record per un giocatore delle Aguias) riaprendo la sfida. I padroni di casa, rianimati dal gol, provano a spingere ma senza mettere troppo in apprensione il Liverpool, che suda freddo solo al minuto 83 su un disimpegno allegro di Alisson, il quale sulla pressione di Rafa Silva trova il dribbling agevolato da un rimpallo favorevole. La gara si chiude al minuto 87: Keita innesca Luis Diaz che si infila tra le maglie della difesa portoghese, salta Vlachodimos in uscita e sigla il 3-1 mettendo in discesa la sfida di ritorno ad Anfield.

Manchester City – Atletico Madrid 1-0 (70’ De Bruyne)

L’Atletico del “Cholo” Simeone imbriglia il City per un’ora, ma a metà ripresa viene bucato da De Bruyne che punisce gli ospiti, protagonisti di un match troppo rinunciatario, interpretato con la precisa intenzione di limitare i danni per giocarsi all’arrembaggio il ritorno al Wanda Metropolitano.

Nel primo tempo l’undici di Guardiola schiaccia con uno snervante possesso palla (70%) la formazione spagnola, pur senza rendersi effettivamente pericoloso se non con una velleitaria conclusione di De Bruyne dalla distanza ed un tentativo di Gundogan senza fortuna. I colchoneros restano rintanati dietro la linea del pallone, guadagnando gli spogliatoi senza praticamente aver mai passato la metà campo e con uno zero alla voce tiri effettuati corner battuti.

Alza il ritmo il City nella ripresa, costringendo al 55’ Oblak ad un intervento in due tempi sulla punizione di De Bruyne e successivamente sfiorando la traversa con l’inzuccata di Rodri sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. E’ Guardiola a “stappare” il match pescando dalla panchina: dentro Foden ed il talento mancino di Stockport – dentro da 79 secondi – azzecca l’imbucata per De Bruyne che taglia in area e con un morbido diagonale mette il pallone in rete, timbrando per la prima volta il cartellino nell’edizione 2021/2022 della Champions. Dieci minuti più tardi è ancora Foden a seminare scompiglio nella retroguardia biancorossa, con lo scarico a beneficio di De Bruyne che batte a rete ma è Savic a sostituirsi ad Oblak evitando il 2-0. Finale nervoso, Gabriel Jesus entra e si becca l’ammonizione che gli costerà la sfida di ritorno, Foden continua a solfeggiare ma l’acuto non arriva. Finisce 1-0, duello per lo slot di semifinale che resta apertissimo.