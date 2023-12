Champions League, le favorite alla vittoria finale dopo il sorteggio degli ottavi: le quote dei bookmakers

Sono stati sorteggiati nella mattinata di oggi, lunedì 18 dicembre, gli ottavi di finale dell'edizione 2023/2024 della Champions League. L'Inter di Simone Inzaghi, nell'urna di Nyon, ha pescato l'Atletico Madrid, mentre il Napoli di Walter Mazzarri dovrà vedersela con il temibile Barcellona. Abbinamento complicato anche per la Lazio, che affronterà il Bayern Monaco. Completano poi il quadro Porto-Arsenal, Psg-Real Sociedad, Psv Eindhoven-Borussia Dortmund, Copenaghen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid.

Secondo i bookmakers, la favorita numero uno per la vittoria finale del torneo è il Manchester City di Pep Guardiola. Il successo dei Citizens, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), è quotato a 3. Alle spalle di Haaland e compagni troviamo il Bayern Monaco, il cui trionfo oscilla tra 5 e 5.50. Seguono poi Real Madrid (6-6.50) e Arsenal (6.50-7.50), mentre tra le italiane quella ad avere più possibilità è l'Inter, quotata tra 15 e 21. Poche chance, invece, per Napoli (quota tra 40 e 66) e Lazio (quota tra 150 e 300).

Vincente Champions League, le quote Snai

Manchester City 3

Bayern Monaco 5,50

Real Madrid 6,50

Arsenal 6,50

Psg 12

Barcellona 15

Inter 15

Atletico Madrid 20

Borussia Dortmund 25

Napoli 40

Lipsia 75

Real Sociedad 75

Psv Eindhoven 100

Porto 100

Lazio 150

Copenaghen 250

