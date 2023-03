Champions League, le favorite alla vittoria finale dopo il sorteggio dei quarti: le quote dei bookmakers

Real Madrid-Chelsea, Benfica-Inter, Manchester City-Bayern Monaco e Milan-Napoli. Queste le sfide dei quarti di finale di Champions League, con il sorteggio che si è tenuto a Nyon nella mattina di oggi, venerdì 17 marzo. Un'urna favorevole per le italiane, che hanno evitato le big. In caso di passaggio del turno da parte dell'Inter, inoltre, il nostro campionato sarebbe certo di avere una rappresentante in finale, dato che la vincente della sfida tra nerazzurri e Benfica affronterà in semifinale una tra Milan e Napoli.

Il sorteggio dei quarti e la compilazione del tabellone ha avuto ripercussioni sulle quote dei bookmakers relative alla vittoria finale della competizione. Il Manchester City di Guardiola, quotato a 3.50 dalle agenzie di scommesse qui prese in esame (Snai, Bwin ed Eurobet), rimane il favorito numero uno per la conquista del trofeo, ma alle sue spalle, adesso, troviamo il Napoli di Luciano Spalletti, quotato tra 4 e 4.75. I partenopei precedono addirittura il Bayern Monaco, la cui quota oscilla tra 4.50 e 4.75. Più indietro tutte le altre, a partire dal Real Madrid, quotato tra 7 e 7.50, per proseguire con Inter (quota tra 14 e 16), Chelsea (quota tra 15 e 16) e Benfica (quota tra 14 e 18). Fanalino di coda il Milan, la cui quota oscilla tra 20 e 21.

Vincente Champions League, le quote Snai

Manchester City 3,50

Napoli 4,75

Bayern Monaco 4,75

Real Madrid 7,50

Inter 15

Chelsea 15

Benfica 15

Milan 20

