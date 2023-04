Champions League, le favorite alla vittoria finale dopo i quarti: le quote dei bookmakers

Inter, Manchester City, Milan e Real Madrid. Queste le quattro formazioni rimaste ancora in corsa per aggiudicarsi l'edizione 2022/2023 della Champions League. Nerazzurri, Citizens, rossoneri e madrileni, ai quarti di finale, hanno eliminato rispettivamente Benfica, Bayern Monaco, Napoli e Chelsea. In semifinale, adesso, sono in programma le sfide Manchester City-Real Madrid e Inter-Milan, con un derby della Madonnina che si preannuncia quanto mai infuocato.

Dopo la disputa dei quarti di finale i bookmakers hanno ovviamente cambiato qualcosa nelle quote sulle favorite alla vittoria finale. Principale indiziata alla conquista del trofeo rimane ancora il Manchester City di Pep Guardiola, la cui quota, nelle agenzie di scommesse da noi prese in considerazione (Snai, Bwin ed Eurobet), è ulteriormente calata rispetto ai turni precedenti, attestandosi tra 1,66 e 1,70. Alle spalle degli inglesi troviamo il Real Madrid, il cui trionfo è quotato tra 4,50 e 4,75. Più indietro le due milanesi, con l'Inter leggermente avanti rispetto al Milan nelle preferenze: la quota dei nerazzurri si attesta tra 7 e 7,50, quella dei rossoner tra 7,50 e 8.

Vincente Champions League, le quote Snai

Manchester City 1,70

Real Madrid 4,75

Inter 7,50

Milan 8

Vincente Champions League, le quote Bwin

Manchester City 1,66

Real Madrid 4,50

Inter 7,50

Milan 7,50

Vincente Champions League, le quote Eurobet