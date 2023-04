Champions League, date e orari delle semifinali

Tra il 18 ed il 19 aprile si disputeranno le gare di ritorno dei quarti di finale dell'edizione 2022/2023 della Champions League. Ad aprire il programma, martedì 18 alle 21, saranno il derby italiano Napoli-Milan, con i rossoneri che partiranno dal vantaggio di 1-0 conquistato nel match di andata, e Chelsea-Real Madrid, in cui gli inglesi saranno chiamati all'impresa dopo il ko per 2-0 della scorsa settimana. Mercoledì, sempre alle 21, sarà invece la volta di Inter-Benfica, con i nerazzurri chiamati a difendere il 2-0 conquistato in Portogallo, e Bayern Monaco-Manchester City, in cui la formazione di Pep Guardiola potrà gestire il 3-0 dell'andata. In semifinale la vincente di Napoli-Milan se la vedrà con chi avrà la meglio tra Inter e Benfica, mentre la vincente di Chelsea-Real Madrid incrocerà una tra Bayern Monaco e Manchester City.

Le semifinali

Le semifinali dell'edizione 2022/2023 della Champions League si giocheranno tra il 9 ed il 10 maggio per quanto riguarda le partite di andata e tra il 16 ed il 17 maggio per quanto riguarda invece le sfide di ritorno (fischio d'inizio sempre alle 21). Il calendario definitivo sarà comunicato dalla Uefa dopo il ritorno dei quarti di finale, quando saranno note le quattro formazioni semifinaliste. La finale, invece, si giocherà sabato 10 giugno a Istanbul.

Questo il programma delle semifinali: