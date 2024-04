Champions League, semifinali di andata: dove vedere le partite in tv e streaming

Bayern Monaco-Real Madrid e Borussia Dortmund-Psg. Queste saranno le semifinali dell'edizione 2023/2024 della Champions League, con le gare di andata in programma tra il 30 aprile ed il 1 maggio e quelle di ritorno tra il 7 e l'8 maggio (tutte le partite si giocheranno alle 21). Bavaresi, madrileni, gialloneri e parigini, nei quarti, hanno avuto rispettivamente la meglio su Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid e Barcellona. Le formazioni che avranno la meglio nel doppio confronto si affronteranno poi il 1 giugno nella finalissima in programma al Wembley di Londra. Nella passata edizione il torneo è stato vinto dal Manchester City, che in finale battè per 1-0 l'Inter di Simone Inzaghi, quest'anno eliminata già agli ottavi dall'Atletico Madrid.

Tutte le partite della Champions League 2023/2024, ad eccezione di quella in esclusiva su Prime Video, vanno in onda su Sky e Mediaset Infinity +, ma ogni settimana verrà trasmessa una partita in chiaro gratuitamente su Canale 5. Di seguito, nel dettaglio, dove vedere le partite in programma martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio: