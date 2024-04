Champions League, chi va in finale: le quote dei bookmakers

Bayern Monaco-Real Madrid e Borussia Dortmund-Psg. Queste le semifinali della Champions League 2023/2024, con le gare di andata che si giocheranno tra il 30 aprile ed il 1 maggio (la settimana seguente, invece, si disputeranno i match di ritorno). Nei quarti di finale, bavaresi, madrileni, gialloneri e parigini hanno eliminato rispettivamente Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid e Barcellona. Le formazioni che la spunteranno nel doppio confronto si affronteranno poi il 1 giugno nella finalissima in programma a Wembley. Il torneo, nella passata edizione, è stato vinto dal Manchester City, che in finale battè per 1-0 l'Inter di Simone Inzaghi, quest'anno eliminata già agli ottavi dall'Atletico Madrid.

Champions League, le quote delle semifinali: chi passa il turno

Nella semifinale più nobile, ovvero quella tra Bayern Monaco e Real Madrid, sono i madrileni ad avere più chance di passare il turno per i bookmakers. L'accesso alla finale della formazione di Ancelotti, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Sisal ed Eurobet), è infatti quotato tra 1.45 ed 1.60 contro il 2.40-2.50 dei tedeschi. Nell'altro incrocio, invece, il Paris Saint-Germain parte nettamente avanti nel pronostico rispetto al Borussia Dortmund, con la qualificazione in finale dei francesi quotata tra 1.32 e 1.45 contro il 2.75-3.05 dei gialloneri. La finale più probabile, per i bookie, è quindi quella tra Real Madrid e Psg, seguita da quella tra francesi e Bayern Monaco. Più indietro le possibilità di una finalissima tra Real Madrid e Borussia Dortmund e tra gialloneri e Bayern.