Champions League, i sorteggi dei quarti di finale

Tre squadre spagnole, tre squadre inglesi, ma nessun derby: questo il verdetto dell’urna di Nyon che ha reso noti gli accoppiamenti dei quarti di finale della Champions League, che non vedranno protagoniste squadre italiane dopo le eliminazioni di Juventus e Inter negli ottavi e precedentemente di Milan ed Atalanta nelle Pool di qualificazione.

La sfida più affascinante sembra indubbiamente essere quella che metterà di fronte la primatista di trofei, il Real Madrid, all’attuale detentrice del titolo – nonché Campione del Mondo in carica – ovvero il Chelsea, alle prese con gravi problemi finanziari legati all’uscita di scena del patron Roman Abramovich. Sarà non solo la rivincita della semifinale della passata edizione, ma anche il ritorno a Stamford Bridge di Carlo Ancelotti. Tutto da seguire anche il doppio confronto che opporrà il Manchester City all’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, pronto a vestire i panni di temibile outsider nella corsa alla Coppa dalle grandi orecchie. Urna benevola, invece, per Bayern Monaco e Liverpool: ai bavaresi è toccato il Villareal che ha giustiziato la Juventus all’Allianz Stadium, mentre per la formazione di Klopp c’è l’ostacolo Benfica.

Questo il quadro completo degli incontri:

Chelsea – Real Madrid

Manchester City – Atletico Madrid

Villareal - Bayern Monaco

Benfica - Liverpool

I quarti di finale di Champions League si giocheranno tra il 5 e il 6 aprile (gare di andata), mentre i return match sono previsti la settimana successiva (12-13 aprile). Atto finale il 28 maggio allo “Stade de France” di Saint-Denis a Parigi, che ha rimpiazzato San Pietroburgo come location della sfida che designerà la squadra Campione d’Europa.