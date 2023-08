Champions League, fase a gironi: dove vedere il sorteggio in tv e streaming

Sta per prendere forma la Champions League 2023/2024. Nella serata di oggi, mercoledì 30 agosto, si giocherà il ritorno delle ultime tre gare dei preliminari (Anversa-AEK Atene, Copenaghen-Rakow, PSV-Glasgow Rangers), le cui vincenti si aggiungeranno alle 29 squadre già qualificate. Giovedì 31 agosto, a partire dalle 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo, si terrà poi il sorteggio della fase a gironi, alla quale prenderanno parte quattro formazioni italiane: Napoli (inserito in prima fascia), Inter (seconda fascia), Lazio (terza fascia) e Milan (terza fascia).

Champions League 2023/2024, le fasce dei gironi

Prima fascia: Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, Napoli, Psg, Siviglia

Seconda fascia: Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Inter, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid

Terza fascia: Lazio, Milan, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa

Quarta fascia: Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino

Da assegnare: Celtic Glasgow (3 o 4) più le 3 in arrivo dal playoff.

Champions League 2023/2024, le date della fase a gironi

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023

Dove vedere il sorteggio della fase a gironi in tv e streaming

Il sorteggio della fase a gironi dell'edizione 2023/2024 della Champions League sarà trasmesso in diretta in chiaro da Mediaset su Canale 20. Mediaset trasmetterà l'evento anche sul sito o l'app di Mediaset Infinity. Sarà possibile seguire il sorteggio anche su Sky (canale Sky Sport 24, numero 200) e tramite l'app Sky Go, scaricabile su dispositivi mobili o su pc. Infine anche Amazon Prime ed il canale YouTube della Uefa trasmetteranno le fasi del sorteggio.