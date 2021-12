Champions League: Juventus-Sporting Lisbona e Ajax-Inter ma è tutto da rifare

La Juventus pesca lo Sporting Lisbona, ostacolo olandese per l’Inter che trova l’Ajax. Questo il risultato del sorteggio di Nyon, il quale ha stilato il tabellone della seconda fase di una Champions League che per la prima volta dopo vent’anni fa registrare l’assenza del Barcellona, eliminato nei gironi. Ma l'irregolarità ravvisata dagli emissari dell'Atletico Madrid presenti in Svizzera manda a monte il responso delle urne ed obbliga ad un replay.

Questo l’elenco completo degli accoppiamenti scaturiti dalla "pesca" delle 12, poi annullati:

Benfica – Real Madrid

Villareal – Manchester City

Atletico Madrid – Bayern Monaco

Salisbrugo – Liverpool

Inter – Ajax

Sporting Lisbona – Juventus

Chelsea – Lille

Paris Saint Germain – Manchester United

Da definire le date: partite di andata in casa delle formazioni presenti nella seconda urna, divise in due coppie, 15-16 febbraio e 22-23 febbraio. Return-match dopo due settimane: 8-9 marzo e 15-16 marzo.