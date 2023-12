Champions League, ottavi di finale: dove vedere il sorteggio in tv e streaming

Entra nel vivo l'edizione 2023/2024 della Champions League. Terminata la fase a gironi, cresce infatti l'attesa per il sorteggio degli ottavi di finale, previsto per lunedì 18 dicembre alle 12 a Nyon, in Svizzera, ed al quale prenderanno parte Inter, Napoli e Lazio (eliminato invece il Milan, che, dopo aver chiuso il gruppo F al terzo posto, parteciperà ai playoff di Europa League). Oltre alle tre italiane, hanno staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta Bayern Monaco, Copenhagen, Arsenal, Psv Eindhoven, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Psg, Manchester City, Lipsia, Barcellona e Porto.

Le regole del sorteggio

Le sedici squadre qualificate agli ottavi di finale verranno suddivise in teste di serie (le prime classificate nei gironi, vale a dire Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City e Barcellona) e non teste di serie (le seconde classificate, ovvero Copenhagen, Psv Eindhoven, Napoli, Inter, Lazio, Psg, Lipsia e Porto). Nessuna squadra può affrontare una formazione della stessa federazione nazionale ed i club non possono affontare quelli già incrociati nella fase a gironi.

Il calendario dagli ottavi alla finale

Ottavi andata: 13/14/20/21 febbraio 2024, ritorno 5/6/12/13 marzo 2024

Quarti di finale: andata 9/10 aprile e ritorno 16/17 aprile 2024

Semifinali: andata 30 aprile/1 maggio e ritorno 7/8 maggio 2024

Finale: 1° giugno 2024

Dove vedere il sorteggio degli ottavi di finale in tv e streaming

Il sorteggio degli ottavi di finale dell'edizione 2023/2024 della Champions League sarà trasmesso in diretta in chiaro da Mediaset su Canale 20. Mediaset trasmetterà l'evento anche sul sito o l'app di Mediaset Infinity. Sarà possibile seguire il sorteggio anche su Sky (canale Sky Sport 24, numero 200) e tramite l'app Sky Go, scaricabile su dispositivi mobili o su pc. Infine anche Amazon Prime ed il canale YouTube della Uefa trasmetteranno le fasi del sorteggio.