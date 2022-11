Champions League, sorteggio ottavi di finale: Milan con il Tottenham, sorridono Napoli e Inter

Napoli con l'Eintracht Francoforte, Milan con il Tottenham di Antonio Conte e Inter con il Porto. Questo l'esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che si è tenuto nella mattina di oggi, lunedì 7 novembre, a Nyon, nella sede Uefa. Prima gara in trasferta per i partenopei, in casa per rossoneri e nerazzurri. Urna quindi favorevole per le formazioni di Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, non male neanche per quella di Stefano Pioli, che ha evitato le insidie maggiori. Tra le altre sfide spicca Liverpool-Real Madrid, finale dell'ultima edizione, e Paris Saint-Germain-Bayern Monaco, match che metterà l'una di fronte all'altra due delle grandi favorite della competizione. Completano il quadro Lipsia-Manchester City, Bruges-Benfica e Borussia Dortmund-Chelsea. Le gare di andata si giocheranno il 14, 15, 21 e 22 febbraio, quelle di ritorno il 7, l'8, il 14 ed il 15 marzo.

Champions League, il programma completo degli ottavi di finale