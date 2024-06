Addio al grande calcio in chiaro: cambia tutto

Non è una buona notizia per milioni di tifosi e semplici appassionati. Sky "chiude la porta" sui diritti televisivi di Champions League, Europa League e Conference League: dalla prossima stagione in avanti non saranno condivise con altri broadcaster: il grande calcio sarà solo su piattaforma Sky o su Now. L'indiscrezione è del Sole 24 Ore. Nessuna delle partite che vedrà impegnate le squadre italiane la prossima stagione andrà quindi in chiaro, nemmeno su Tv8. E tanto meno sulle reti Mediaset: fino a quest'anno Canale 5 aveva una partita settimanale in chiaro.

Cosa cambia per il grande calcio in tv

La novità rispetto agli anni passati è che non ci saranno sublicenze e accordi con altre reti. Sky ha pagato (e tanto) i diritti per il prossimo triennio di competizioni continentali e non farà eccezioni. Per lo scorso triennio invece l'Antitrust italiana aveva imposto a Sky un blocco preventivo di tre anni nell'acquisizione di esclusive per il web, a seguito dell’acquisto, poi nei fatti neanche avvenuto, della piattaforma tecnologia R2 utilizzata dall’allora Mediaset Premium per le proprie trasmissioni.

Non ci sono cifre ufficiali, non si è mai saputo quanto Sky abbia messo nel 2023 sul piatto per assicurarsi i diritti tv 2024-2027 di Champions League, Europa League e Conference League. Si ipotizzò un esborso superiore ai 600 milioni. La Champions che sta per iniziare sarà in formato maxi, si passa da 32 a 36 squadre. Tante partite in più, nessuna in chiaro. Nel 2024/25 saranno otto le squadre italiane a competere in Europa: cinque in Champions (Inter; Milan; Juventus; Atalanta e Bologna); due in Europa League (Roma e Lazio) e una in Conference (Fiorentina).

In chiaro solo semifinali e finali

Mediaset termina le sue tre stagioni (come da diritti acquisiti dalla Uefa) fatte di una partita a settimana in chiaro su Canale 5 e anche offerta completa su Infinity. Sky avrà a breve solo la concorrenza di Amazon che per la sua Prime Video ha la migliore partita del mercoledì di Champions League. Di fatto chi vorrà guardare in diretta il meglio del meglio del calcio europeo, sarà sempre più "spinto" ad abbonarsi a Sky, che continuerà ad avere l'esclusiva per l'Italia, negli anni a venire, anche di Premier League inglese, Ligue1 francese e Bundesliga tedesca.

Chi si vuole godere il calcio europeo in tv senza pagare un euro, dovrà attendere le grandi sfide di primavera: infatti, finali e semifinali di Champions League ed Europa League sono obbligatoriamente trasmesse in chiaro, e lo resteranno, come previsto dal Tusma (Testo unico dei servizi di media audiovisivi). Con la stretta antipirateria sempre più efficace, resta da capire in quanti saranno disponibili a sborsare decine e decine di euro al mese per guardare i calciatori più forti d'Europa sul piccolo schermo.