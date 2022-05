Champions League, Villarreal-Liverpool: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia dell'impresa. Al Villarreal, dopo la sconfitta per 2-0 ad Anfield nella gara di andata, servirà un mezzo miracolo contro il Liverpool nella semifinale di ritorno (fischio d'inizio martedì 3 maggio alle 21) per staccare il pass per la finalissima dell'edizione 2021/2022 della Champions League. Il pronostico pende ovviamente tutto dalla parte dei Reds, ma la formazione di Emery, abituata a stupire, proverà a regalare ai suoi tifosi una notte da sogno. La squadra che passerà il turno, in finale, affronterà poi una tra Manchester City e Real Madrid.

Villarreal-Liverpool, le scelte di Emery

Emery, per la sfida contro il Liverpool, dovrà fare a meno degli infortunati Alberto Moreno e Yeremi Pino. Modulo di partenza potrebbe essere il 4-4-1-1, con Lo Celso ad agire alle spalle dell'unica punta Gerard Moreno. Danjuma, invece, dovrebbe partire dalla panchina. In mezzo al campo spazio per Dani Parejo e Capoue con Chukwueze e Padraza sulle corsie esterne, mentre in difesa ci sarà spazio per Foyth, Albiol, Pau Torres ed Estupinan. Tra i pali Rulli.

Villarreal-Liverpool, le scelte di Klopp

Klopp, dall'altra parte, si presenterà privo di Firmino e si affiderà al consueto 4-3-3, con Salah, Mané e Luis Diaz a comporre il tridente offensivo. Pronti ad entrare a gara in corso Diogo Jota e Origi. A centrocampo Henderson, Fabinho e Thiago Alcantara sono favoriti su Milner e Keita, mentre in difesa ci sarà Konaté a comporre la coppia centrale con Van Dijk. Terzini Alexander Arnold e Robertson, in porta Allison.

Villarreal-Liverpool, le probabili formazioni

Villarreal (4-4-1-1): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Chukwueze, Dani Parejo, Capoue, Padraza; Lo Celso; Gerard Moreno.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Mané, Luis Diaz. All. Klopp

Villarreal-Liverpool, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Villarreal-Liverpool sarà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5. Il match sarà inoltre visibile anche su Sky, dove i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La gara potrà essere seguita anche in streaming su Mediaset Infinity e, per gli abbonati, su SkyGo. Per quanto riguarda i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e Ipad sarà necessario scaricare le apposite app con sistemi Androio e iOs, mentre da pc e notebook basterà sintonizzarsi sul sito ufficiale di Mediaset, per Sky Go è invece necessario scaricare l'app sul desktop.