Champions League, le favorite alla vittoria finale dopo l'andata dei quarti: le quote dei bookmakers

Tra martedì 11 e mercoledì 12 aprile si sono disputate le gare di andata dei quarti di finale dell'edizione 2022/2023 della Champions League. Quattro sfide in cui non si è registrato nessun pareggio: Inter, Manchester City, Milan e Real Madrid hanno infatti avuto rispettivamente la meglio su Benfica, Bayern Monaco, Napoli e Chelsea. Risultati che, in attesa delle partite di ritorno, in programma tra martedì 18 e mercoledì 19 aprile, hanno spinto i bookmakers a cambiare qualcosa nelle quote sulle favorite alla vittoria finale (qui, nel dettaglio, le quote prima dell'andata dei quarti).

Principale indiziato alla conquista del trofeo rimane il Manchester City di Pep Guardiola, la cui quota, nelle agenzie di scommesse da noi prese in considerazione (Snai, Bwin ed Eurobet) è ulteriormente calata, passando da 3,50 a 1,90/2,00. Alle spalle dei Citizens, adesso, non c'è più il Napoli, ma il Real Madrid che ha visto scendere la sua quota da 7,00/7,50 a 5,00/5,50. I partenopei, adesso, sono più o meno appaiati all'Inter: quota tra 6,50 e 8 per gli azzurri, tra 7,50 e 8,50 per gli uomini di Simone Inzaghi. Segue poi il Milan (quota tra 9 e 12), mentre sono decisamente sprofondate le possibilità di successo di Bayern Monaco, Chelsea e Benfica, che hanno visto impennarsi le loro quote almeno sopra i 30.

