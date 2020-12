Champions League, sorteggio ottavi: Juventus con il Porto, la Lazio pesca il Bayern Monaco

Sfida contro il Real Madrid per l'Atalanta

Juventus con il Porto, Lazio e Atalanta rispettivamente contro Bayern Monaco e Real Madrid. Questo l'esito dell'urna di Nyon, dove alle 12 di lunedì 14 dicembre è stato effettuato il sorteggio degli ottavi di finale dell'edizione 2020/2021 della Champions League. Andata in trasferta per i bianconeri, mentre biancocelesti e nerazzurri giocheranno la prima in casa.

Se la formazione di Andrea Pirlo può ritenersi soddisfatta dell'esito delle urne, con le insidie Atletico Madrid, Siviglia e Lipsia che sono state evitate, altrettanto non può dirsi per Lazio e Atalanta, chiamate ad un'impresa quasi impossibile. Tra le altre sfide, spiccano Barcellona-Psg e Atletico Madrid-Chelsea.

Champions League, sorteggio ottavi: tutte le gare

Questo il programma completo delle gare valevoli per gli ottavi di finale: