Oltre 300 milioni di euro spesi sul mercato solo a gennaio di cui 100 e più per Enzo Fernandes, ad oggi il più "caro" di sempre tra gli acquisti in Premier League, non sono bastati al Chelsea per invertire la tendenza di una stagione che è sempre più un fallimento. Potter, arrivato per sostituire Tuchel, non è stato in grado di rialzare la squadra dal nono posto in classifica con 30 punti a meno dieci dal quarto che vale la Champions League e distante nove lunghezze dagli altri piazzamenti europei. L'allenatore è in bilico dopo il doppio 0-0 con Liverpool e Fulham, ma nei prossimi giorni avrà un aiuto in più.

Chelsea, l'ultimo acquisto è il mental coach degli All Blacks

Secondo il Dailymail infatti i blues avrebbero ingaggiato per una consulenza nel breve periodo il mental coach della nazionale neozelandese di Rugby: Gilbert Enoka. Da vent'anni nello staff di una delle squadre più celebrate del pianeta, ha ricoperto questo ruolo nel 2011 e nel 2015 con la formazione capace di vincere due Mondiali di fila.

Considerato il custode della cultura degli All Blacks, arriva al Chelsea proprio per creare una mentalità vincente come da richiesta del presidente Todd Boehly. Il primo compito di Enoka sarà quello di cercare di far ambientare al meglio i tanti nuovi arrivi in modo che non falliscano dopo le aspettative che sono piombate su di loro.

Il lavoro del nuovo mental coach del Chelsea è stato molto apprezzato dal mondo All Blacks, anche grazie a lui infatti la Nuova Zelanda è riuscita a scrollarsi di dosso due grandi fallimenti come la finale Mondiale persa con il Sudafrica e il ko con la Francia nel 2007. Chissà che non possa riuscire nell'impresa di riportare alla vittoria anche il Chelsea.