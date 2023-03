Chelsea-Borussia Dortmund, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Chelsea e Borussia Dortmund tornano a sfidarsi martedì 7 marzo all21 per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I tedeschi partono dal vantaggio dell'andata con l' 1-0 firmato Adeyemi nella ripresa e sono in grande forma, nel 2023 hanno vinto tutte le gare disputate, un ruolino di marcia che gli ha permesso di conquistare il primo posto in Bundesliga insieme al Bayern Monaco.

Il Chelsea invece è in piena difficoltà, è tornato alla vittoria dopo sette gare battendo il Leeds 1-0 in casa. Potter è sulla graticola, dopo il mercato faraonico tutti si aspettavano di più e invece l'allenatore deve passare il turno in Champions per dare un senso alla stagione in cui i blues sono solo a metà classifica in Premier Leagu, lontanissimi da una possibile qualificazione europea.

Chelsea-Borussia Dortmund: le scele di Potter

Broja, Mendy, Mount, Pulisic e Silva, oltre ad Aubameyang e Badiashile non inseriti in lista Uefa, sono questi i sicuri assenti nei padroni di casa che sperano almeno di recuperare James ed Azpilcueta. Potter si affiderà ancora al 4-2-3-1 con Kovacic e Fernandez a protezione della difesa e in attacco il trio Ziyech, Joao Felix e Mudryk alle spalle di Kai Havertz.

Chelsea-Borussia Dortmund: le scelte di Terzic

Problemi di formazione anche per Terzic che perde il match winner dell'andata Adeyemi, Moukoko, Morey, Kamara, Ryerson e rischia di non risucire a recuperare nemmeno Kobel e Malen. Scelte quasi obbligate quindi per i tedeschi con Brandt e Reus a sostegno di Haller mentre in mediana insieme a Emre Can e Bellingham ci sarà Ozcan.

Chelsea-Borussia Dortmund: probabili formazioni

Chelsea (4-2-3-1) Kepa, Loftus-Cheek, Foifana, Koulibaly, Chilwell; Kovacic, Fernandez; Ziyech, Joao Felix, Mudryk; Havertz

Borussia Dortmund (4-3-3) Meyer, Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerrerio; Can, Bellingham, Ozcan; Brandt, Haller, Reus.

Chelsea-Borussia Dortmund in diretta tv e steraming

La sfida tra Chelsea e Borussia Dortmund di martedì 7 marzo verrà trasmessa in direta in chiaro su Canale 5, disponibile anche lo streaming gratis su Mediaset Infinity +. Le immagini sarà visibili anche su Sky al canale 251 e sulla App Sky e su Now TV.