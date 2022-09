Chelsea, chi è Potter: il nuovo allenatore costato quanto un giocatore

Il Chelsea ha un nuovo allenatore. Dopo la cacciata di Tuchel i cui rapporti con la nuova dirigenza sono stati tesi fin dai primi giorni, è stato scelto Graham Potter per rialzare i blues. I londinesi al momento sono sesti in classifica con 10 punti in Premier, a meno cinque dalla capolista Arsenal, e in Champions League devono cancellare il ko di Zagabria, l'ultimo del tecnico francese sulla panchina degli inglesi.

Nuovo allenatore Chelsea: chi è Graham Potter

Dopo una lunga trattativa arriverà sulla panchina del Chelsea Graham Potter, "liberato" dal Brighton dietro al pagamento di 23 milioni di euro. In pratica il nuovo mister è costato quanto un calciatore, ma è stato l'unico modo per convincere la sua ormai quasi ex società a lasciarlo andare. Una scelta decisamente non facile visto come il mister ha guidato la formazione negli ultimi due anni.

Il Brighton l'anno scorso è stata una delle più belle sorprese del campionato chiudendo al nono posto da neopromossa. Non un singolo exploit se si pensa che oggi la squadra è quarta in classifica davanti a giganti come Manchester United, Chelsea e Liverpool. Graham è stato scelto quindi dal Chelsea perché è forse il miglior tecnico emergente d'Inghilterra. Una storia la sua di quelle che assomigliano molto alle favole visto che fino a dieci anni fa l'allenatore si sedeva sulle panchine della quarta serie, più o meno la nostra Serie D.

Come giocherà il Chelsea di Potter?

Ma come sarà il nuovo Chelsea di Graham Potter? Probabilmente non molto diverso da quello di Tuchel. Entrambi gli allenatori infatti schierano la difesa e tre e uno dei primi oboettivi del nuovo tecnico sarà quello di far tornare ai massimi livelli lo spento Koulibaly di questo inizio di stagione. Per il resto Potter porterà forse il centrocampo a cinque in linea e una coppia offensiva, sistema un po' diverso da quello del mister francese che invece amava giocare con tre attaccanti stretti e tutti molto tecnici, anche per questo Lukaku non si è mai ambientato.

Graham Potter è quindi una scommessa solo a metà per il Chelsea. E'vero che non ha esperienza internazionale, ma in Premier League con una rosa molto meno forte di quella dei blues ha fatto faville. Il costo dell'operazione è importante e significa che la società ha scelto non per mancanza di alternative ma perché crede fortemente nelle qualità del nuovo tecnico, un buon punto di partenza per il nuovo corso del Chelsea.