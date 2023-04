Chelsea-Liverpool, probabili formazioni e dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Chelsea nel caos, Liverpool in crisi. Martedì sera le due squadre si sfidano alle 21 per provare a dare un calcio al periodo buio e rialzare la testa dopo che nelle ultime settimane sono state sommerse dalle critiche. I blues hanno esonerato Potter dopo la socnfitta interna 2-0 con l'Aston Villa e adesso cercano un nuovo allenatore, con Nagelsmann in pole, in vista della sfida al Real Madrid in Champions League, unico obiettivo rimasto.

Klopp è tornato a perdere dopo aver ritrovato la retta via, tre gare e tre sconfitte, tutte pesanti, la prima con il Bournemouth impegnato nella lotta salvezza, la seconda con il Real Madrid che è costata l'eliminazione dalla Champions League, la terza 4-1 con il Manchester City che ha azzerato le speranze di arrivare al quarto posto.

Chelsea-Liverpool, le scelte di Bruno Saltor

In panchina contro il Liverpool per il Chelsea ci sarà Bruno Saltor, traghetattore che verrà presto sostituito. Solita lunga lista di assenti per i blues che non potranno contare su Broja, Azpilcueta, Thiago Silva, Mendy, Aubameyang e forse anche su Badiashile e Mount. Tornano invece Sterling e Fofana anche se non partiranno titolari, così nel 3-4-3 troveranno spazio Joao Felix e Mount in attacco, e Kanté in mediana.

Chelsea-Liverpool: le scelte di Klopp

Problemi soprattutto a centrocampo per il Liverpool che non potrà contare su Ramsey, Bajcetic e Keita mentre sono tornati ad allenarsi Luis Diaz e Thiago Alcantara. Klopp potrebbe così varare un super offensivo 4-2-3-1 con Salah, Firmino e Diogo Jota alle spalle di Nunez. A sinistra in difesa spazio per Tsimiskas, Fabinho ed Henderson saranno la coppia centrale in a centrocampo.

Chelsea-Liverpool: le probabili formazioni

Chelsea (3-4-3) Kepa; Badiashile, Koulibaly, Fofana; James, Fernandez, Kante, Chilwell; Mount, Havertz; Felix

Liverpool (4-2-3-1) Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Jota; Nunez

Chelsea-Liverpool in diretta tv e streaming

La diretta tv della sfida sarà affidata a Sky che trasmetterà le immagini sui canali 201 e 213, nel secondo caso garantendo la qualità del 4K. Per lo streaming sarà invece attivo il servizio Sky Go via App disponibile su tutti i device abilitati.