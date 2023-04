Chelsea, arriva Luis Enrique

Il Chelsea ha il nuovo allenatore, Luis Enrique ha superato una folta concorrenza e da oggi guiderà i blues in una stagione fallimentare. E' il terzo tecnico stagionale per la formazione di Londra che dopo pochi mesi dall'inizio del campionato aveva esonerato Tuchel andando a strappare a suon di milioni, 25 in tutto, al Brighton Potter che però ha fallito. La campagna acquisti faraonica con oltre 600 milioni spesi tra estate e inverno e le idee del mister non hanno dato risultati accettabili e così la dirigenza americana ha deciso di cambiare ancora.

Chelsea, Luis Enrique nuovo allenatore

Luis Enrique è già arrivato a Londra e in giornata dovrebbe firmare il contratto che lo legherà al Chelsea. L'ex allenatore della Spagna arriva in un momento delicato per la formazione londinese che è fuori dai giochi per il quarto posto e dopo lo 0-0 di ieri con il Liverpool si è allontanato anche dalle altre posizioni che valgono l'Europa.

Così il lavoro di Luis Enrique sarà probabilmente già impostato sull'anno che verrà con il Chelsea che dopo le spese folli delle ultime due sessione di mercato non potrà essere un nuovo fallimento. Il tecnico è alla sua terza esperienza sulla panchina di un club dopo quelle con Roma, Celta Vigo e quella dal 2014 al 2017 con il Barcellona che è stata anche quella in cui è riuscito a vincere tutto (2 Liga, 3 Coppe di Spagna, 1 Supercoppa Europea, 1 Champions League e 1 Mondiale per Club). Dal 2018 ha guidato la Nazionale spagnola con il bronzo agli Europei del 2020 come punto più alto della sua avventura, mentre l'esonero è arrivato dopo l'uscita di scena agli ottavi di finale contro il Marocco.