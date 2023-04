Supermarket Chelsea: chi lascerà Londra dopo il fallimento della stagione attuale

I soldi non faranno la felicità, ma di sicuro storicamente non hanno mai riempito le bacheche. A riprova di ciò, c’è il caso di un Chelsea i cui oltre 300 milioni di euro spesi nella sessione invernale del mercato non hanno prodotto effetti tangibili, in termini di risultati. Anzi, quella del 2022/2023 rischia di essere, nella storia recente della società, tra le più avare di soddisfazioni, se non addirittura la peggiore. Fuori già ad inizio 2023 dalla lotta per il titolo, i Blues potrebbero persino trovarsi esclusi da ogni competizione europea, come capitato una sola volta negli ultimi venticinque anni (anno 2016/2017, in cui però conquistarono la Premier League). Non è poi andata meglio nelle coppe, estromessi per mano del Manchester City sia in League Cup che nella Coppa d’Inghilterra in gara secca, ed eliminati dal Real Madrid nel doppio confronto dei quarti di Champions, per un totale di quattro partite perse senza neanche riuscire a segnare un gol.

Con oltre mezzo miliardo di euro investito tra la scorsa estate ed il mese di gennaio, il Chelsea è la “cicala” dei club mondiali. Che a suon di contratti lunghissimi fatti firmare ai suoi tesserati (l’ultimo potrebbe essere il prolungamento di Enzo Fernández, il quale potrebbe legarsi alla squadra londinese fino al 2032), buoni per “spalmare” le cifre spese ammortizzando le uscite, riesce pertanto a far conciliare la notevole potenza di fuoco economica a disposizione della proprietà slalomeggiando tra i paletti del fair play finanziario. Ed i recenti insuccessi non sembrano proprio scoraggiare il Cda del sodalizio londinese, che ha già lasciato intendere di tornare sul mercato in maniera importante per cambiare nuovamente volto alla squadra, al fine di renderla – finalmente – vincente.

Ma sembra che nelle intenzioni del club ci sia anche “alleggerire” il monte ingaggi e recuperare una parte dei soldi investiti, liberandosi di alcuni degli onerosi contratti ‘griffati’ in momenti diversi da alcuni dei protagonisti delle ultime stagioni. Tra i nomi presenti nella lista c’è quello di Romelu Lukaku, che dovrebbe ritornare alla base da Milano per poi trovare un’altra sistemazione, ma anche di Kalidou Koulibaly, il cui rendimento sembra essere stato al di sotto delle aspettative, al pari di un Mason Mount nel mirino di diverse squadre di Premier e vicino al divorzio coi Blues con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, cosa che lo accomuna ad un Christian Pulisic che si libererà a costo zero a giugno 2024. Valigie pronte anche per Hakim Ziyech, corteggiato anche in Italia, il cui trasferimento al Paris Saint Germain a gennaio è saltato per questioni burocratiche, per Ruben Loftus-Cheek (finito ai margini in questo 2023, complici alcuni problemi fisici) dopo un utilizzo costante nei mesi antecedenti al Mondiale, ma anche per Aubameyang, per il quale ci potrebbe essere l’ipotesi Major League Soccer oltreoceano.