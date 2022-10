Chelsea-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una sfida ricca di fascino, quella da cui è atteso il Milan. I rossoneri, reduci dalla vittoria conquistata in pieno recupero contro l'Empoli in campionato, faranno visita mercoledì 5 ottobre alle 21 al Chelsea di Potter nella gara valevole per la terza giornata del girone E di Champions League. Un match in cui, un po' a sorpresa, gli uomini di Pioli si presentano forti del primato in classifica: quattro i punti conquistati da Giroud e compagni nelle prime due partite, soltanto uno dai Blues. Per il Diavolo, uscire imbattutto da Stamford Bridge significherebbe quindi fare un bel passo in avanti verso gli ottavi di finale.

Chelsea-Milan, le scelte di Potter

Potter, per la sfida contro il Milan, dovrà fare a meno degli indisponibili Chukwuemeka, Cucurella, Kanté e Mendy. Modulo iniziale dovrebbe essere un offensivo 4-2-3-1, con Sterling, Havertz e Mount ad agire alle spalle di Aubameyang in attacco. In mezzo al campo Kovacic al fianco di Jorginho, mentre in difesa ci sarà Fofana a comporre la coppia centrale con Thiago Silva. Terzini James a destra e Chilwell a sinistra, tra i pali Kepa.

Chelsea-Milan, le scelte di Pioli

Numerose assenze per Pioli, che, oltre ai lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi, dovrà fare a meno anche di Maignan, Hernandez, Calabria, Messias, Saelemaekers, Kjaer e Origi. Nel 4-2-3-1 rossonero, quindi, potrebbe esserci spazio per Krunic al fianco di De Ketelaere (ma scalpita anche Diaz) e Leao per supportare l'unica punta Giroud. A centrocampo il tandem Tonali-Bennacer, mentre in difesa verso una maglia da titolare Dest a destra e Ballo-Touré a sinistra, con Tomori e Kalulu in mezzo. In porta toccherà a Tatarusanu.

Chelsea-Milan, le probabili formazioni

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell; Jorginho, Kovacic; Sterling, Havertz, Mount; Aubameyang. All. Potter

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

Chelsea-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Chelsea-Milan sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. L'app è disponibile su Sky Q e può essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Il match può essere seguito in streaming anche su smartphone e tablet con l'applicazione Amazon Prime Video.