Chelsea-Milan, il pronostico: sfida di fuoco per i rossoneri

Una sfida tutta da vivere, quella che mercoledì sera, a Stamford Bridge, opporrà i padroni di casa del Chelsea al Milan nella terza giornata del girone E di Champions League. Novanta minuti che metteranno in palio tre punti pesantissimi nel cammino verso gli ottavi di finale: i rossoneri occupano al momento il primo posto a quota 4, mentre i Blues, a sorpresa, sono ultimi con appena un punto raccolto nelle prime due gare.

Chelsea-Milan, come arrivano alla sfida i Blues

Il Chelsea, nella gara giocata lo scorso sabato, ha espugnato in rimonta per 2-1 il campo del Crystal Palace grazie alle reti di Aubameyang e Gallagher conquistando la seconda vittoria consecutiva in campionato. I londinesi, al momento, si trovano al quinto posto in Premier League a -9 dall'Arsenal capolista, ma con una gara in più da giocatore. In Champions League, invece, l'inizio non è stato certo dei più esaltanti: prima il ko a sorpresa per 1-0 contro la Dinamo Zagabria, poi il deludente pareggio interno per 1-1 con il Salisburgo.

Chelsea-Milan, come arrivano alla sfida i rossoneri

Il Milan, nell'ultima giornata di campionato, ha superato per 3-1 in pieno recupero l'Empoli, lasciandosi così alle spalle l'amarezza per il ko interno con il Napoli. I rossoneri, al momento, navigano al quarto posto insieme alla Lazio in serie A con i loro 17 punti, tre in meno delle capoliste Napoli e Atalanta. In Champions League, invece, il Diavolo ha esordito pareggiando per 1-1 sul terreno di gioco del Salisburgo per poi trovare la vittoria a San Siro per 3-1 contro la Dinamo Zagabria.

Chelsea-Milan, il pronostico

Per il Chelsea, quella di mercoledì sera, sarà una partita in cui sarà vietato sbagliare. I Blues, per non rischiare di compromettere le proprie possibilità di qualificazione agli ottavi di finale, dovranno cercare in tutti i modi di conquistare la vittoria sfruttando la spinta del proprio pubblico. Gli inglesi, inoltre, potranno approfittare delle numerose assenze che hanno falcidiato il Milan in queste settimane: ecco perché gli uomini di Potter, malgrado un inizio di stagione non proprio esaltante, partono con i favori del pronostico.