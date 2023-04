Chelsea-Real Madrid, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Da una parte chi spera di raddrizzare una delle stagioni più disgraziate degli ultimi anni, dall’altra chi invece prova a nobilitarla ulteriormente. Chelsea-Real Madrid, alla resa dei conti, è tutta qui: nella necessità dei londinesi di dare un senso ad una stagione fallimentare, da “zero titoli” e con la prospettiva di non disputare alcuna competizione europea il prossimo anno, e nella voglia delle Merengues di difendere il titolo continentale vinto undici mesi fa e di allungare ancora la lista dei trofei messi in bacheca, che quest’anno conta già la Coppa del Mondo e la SuperCoppa europea. Si ricomincia dal 2-0 del Bernabeu della scorsa settimana (con reti del solito Benzema e di Asensio), un margine che per gli spagnoli si è quasi sempre tradotto in qualificazione al turno successivo: il Real ha infatti passato il turno in Champions League in 18 delle 19 occasioni in cui ha vinto la gara di andata con due o più gol di scarto, venendo eliminato soltanto dal Monaco ai quarti di finale dell’edizione 2003/04 (4-2 all’andata, 1-3 al ritorno, fuori per la regola dei gol in trasferta). Il Chelsea, dal canto suo non è nuovo a rimonte nelle coppe: i Blues hanno passato il turno in cinque degli ultimi sette turni a eliminazione diretta in Champions in cui hanno disputato l’andata in trasferta, riuscendoci anche nelle due occasioni in cui si trovavano in svantaggio di due reti (contro il Napoli nel 2011/12 ed il Paris Saint Germain nel 2013/14). La squadra che si qualificherà al termine del doppio confronto, troverà in semifinale la vincente della sfida tra Manchester City e Bayern Monaco.

Chelsea-Real Madrid, le scelte di Lampard

La partenza della gestione Lampard non è stata propriamente delle più felici, con tre k.o. (sconfitte anche in campionato con Wolverhampton e Brighton, oltre che al Bernabeu in Champions) ed una formazione ruotata alla ricerca di quello che potrebbe rappresentare l’assetto migliore. In questo return-match di coppa, mancherà sicuramente lo squalificato Chilwell, il quale a sinistra dovrebbe essere rimpiazzato da Cucurella con James sul versante opposto. Probabile la conferma dell’assetto a tre in difesa con Koulibaly, Fofana e Thiago Silvia. Nel cuore della mediana dovrebbero trovare posto Kanté, Fernandez e Kovacic, mentre per il tandem d’attacco i favoriti per una maglia dal 1’ sono Joao Felix e Sterling. Tra le possibili variazioni, la rinuncia ad un centrale difensivo in una retroguardia a 4, ma anche di un centrocampista con l’utilizzo di un trequartista (Havertz o Mount) o di un esterno offensivo come Pulisic.

Chelsea-Real Madrid, le scelte di Ancelotti

L’allenatore emiliano si presume che provvederà a copiare ed incollare quanto visto la settimana scorsa, ovvero turn-over in campionato per schierare poi la formazione più performante in Champions. Oltre al pluriutilizzato Courtois tra i pali, Ancelotti dovrebbe pertanto optare per una difesa composta dalla coppia di esterni bassi formata da Carvajal e Camavinga, ed il tandem centrale Alaba-Eder Militao. Centrocampo affidato a Kroos, Modric e Valverde, mentre in avanti il tridente prevederà Benzema in mezzo più Vinicus Junior e Rodrygo esterni offensivi. Pronti a fare il loro ingresso in corso d’opera Asensio – spendibile sia in mediana che in una posizione più avanzata – e Tchouaméni a rimpolpare il centrocampo, con Rudiger come alternativa per la difesa.

Chelsea-Real Madrid, le probabili formazioni

Chelsea (3-5-2): Kepa, Fofana, Koulibaly, T. Silvia, James, Kanté, Fernandez, Kovacic, Cucurella, Sterling, Joao Felix. All. Lampard

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

Chelsea-Real Madrid, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Chelsea-Real Madrid, in programma martedì 18 aprile alle 21 allo “Stamford Bridge” di Londra, sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite), e Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.