Chelsea-Villareal, Supercoppa europea: dove vedere la partita di stasera in diretta tv e streaming (Amazon Prime Video)

Sfida in programma alle 21 al National Football Stadium at Windsor Park di Belfast

Si assegna nella serata di oggi, mercoledì 11 agosto, il primo trofeo internazionale della stagione 2021/2022. A contendersi la Supercoppa Europea, al National Football Stadium at Windsor Park di Belfast (fischio d'inizio alle 21), il Chelsea di Tuchel, vincitore dell'ultima edizione della Champions League, ed il Villareal di Emery, che lo scorso maggio si è invece aggiudicato l'Europa League. Il pronostico pende tutto dalla parte degli inglesi, ma gli spagnoli proveranno il colpo a sorpresa.

Chelsea-Villareal, le scelte dei due allenatori

Tuchel, per la sfida contro il Villareal, si affiderà al 3-4-3, con Mendy tra i pali, Azpilicueta, Zouma e Rudiger in difesa, Hudson-Odoi, Kovacic, Kanté e Alonso in mezzo al campo e Ziyech, Werner ed Havertz a comporre il tridente offensivo. Panchina, almeno inizialmente, per Jorginho e Thiago Silva, che si sono aggregati ai Blues soltanto da pochi giorni.

4-4-2 dall'altra parte per Emery, che si affiderà in attacco alla coppia composta da Moreno ed Alcacer. Linea di centrocampo formata da Coquelin, Morlanes, Trigueros e Dia, mentre in difesa, a protezione del portiere Rulli, spazio per Gaspar, Foyth, Albiol e Pedraza.

Chelsea-Villareal, le probabili formazioni

Chelsea (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; Hudson-Odoi, Kovacic, Kanté, Alonso; Ziyech, Werner, Havertz. All. Tuchel

Villareal (4-4-2): Rulli; Gaspar, Foyth, Albiol, Pedraza; Coquelin, Morlanes, Trigueros, Dia; Moreno, Alcacer. All. Emery

Chelsea-Villareal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Chelsea-Villareal sarà visibile per gli abbonati su Amazon Prime Video e, nei locali pubblici, sul canale Sky Business. Non è prevista la trasmissione in chiaro in tv.