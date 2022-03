Il Napoli e la caccia al nuovo Insigne, chi è Khvicha Kvaratskhelia l'ultima idea di De Laurentiis

La prossima estate il Napoli avrà un obiettivo preciso sul mercato: sostituire Lorenzo Insigne. Il capitano lascerà l'Italia per trasferirisi al Toronto, decisione già presa e sottoscritta negli scorsi mesi. Non c'è modo di tornare indietro e così dovrà essere acquistato un nuovo esterno d'attacco da regalare a Spalletti, si è parlato di Januzaj della Real Sociedad, in scadenza di contratto, ma nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Khvicha Kvaratskhelia.

Chi è Khvicha Kvaratskhelia nei radar del Napoli per il dopo Insigne

Non tutti avranno sentito parlare di lui ma il suo nome è sul taccuino di tantissimi club ormai da tempo. Ha solo 21 anni ma da tre gioca stabilmente in prima squadra nel club russo del Rubin Kazan dove ha messo a referto 73 partite con 9 gol e 18 assist. Di mestiere ovviamete fa l'ala, altrimenti non sarebbe entrato nella lista del calciomercato del Napoli per il dopo Insigne. Gamba agile, dribbling svelto e tecnica già molto sviluppata, proprio come il capitano ama partire a piede invertito, quindi giocare a sinistra per stringere il campo, caratteristiche che piace a non poco a Spalletti che quasi sempre schiera i suoi esterni a piede invertito.

La prossima potrebbe essere l'estate del grand esalto in una big, il Rubin Kazan lo sa, se lo augura anche il tecnico che lo ha giò definito pronto per uno dei migliori tornei d'Europa. Khvicha Kvaratskhelia uno dei top campionati al mondo in realtà lo ha sfiorato già nel 2018 quando è stato invitato dal Bayern Monaco a visitare le strutture cel club. Non se ne fece nulla ma se una delle squadre più blasonate di Europa ti chiama quando ancora non hai compiuto diciotto anni vuol dire che di talento ne hai e molto. Più recenti sono stati gli interessamenti di Leeds e Tottenham che però non sono riusciti ad aggiudicarselo e anche il Milan aveva strizzato l'occhio al talentino gerogiano.

Quanto costa Khvicha Kvaratskhelia?

Lui non ha mai spinto per lasciare il club russo, ha pensato solo a giocare, probabilmente consigliato anche del padre, calciatore come il figlio e ai massimi livelli. In inverno con la sua Nazionale, di cui è pilastro almeno da un paio di stagione, ha messo a ferro e a fuoco la difesa della Spagna che a Tiblisi sotto i colpi di questo ragazzo è andata sotto 1-0 e ha recuperato solo nel recupero, perdere avrebbe significato complicare e non poco il cammino verso il Qatar.

Il Napoli lo segue ormai da qualche tempo e sarebbe pronto a scattare davanti a tutta la concorrenza, certo adesso è il momento giusto per prenderelo perché costa solo 15 milioni, una cifra di certo non elevata per sostuire Lorenzo Insigne.