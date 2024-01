Chi è l'allenatore che ha vinto più partite in serie A

Massimiliano Allegri grazie al successo contro il Lecce di ieri della sua Juventus è entrato nel privilegiatissimo club delle 300 vittorie in Serie A, una lista di nomi ristrettissima, che gli ha fatto scalare la classifica degli allenatori con più vittorie nel massimo campionato italiano. Ora il livornese insegue Nereo Rocco che è a quota 302 e può addirittura pensare di andare a scavalcare il più vincente di sempre: Giovanni Trapatoni che è a ben 352.

Il Trap guida una classifica in cui giù dal podio c'è Luciano Spalletti a 288 con carriera però ancora vivissima dopo il trionfo di Napoli, dopo la Nazionale chissà che non potrà tornare ad aggiornare il suo score. A 275 è quinto Carlo Ancelotti che in Italia invece non tornerà perché chiuderà la carriera con il Real. In sesta e settima posizione ci sono invece due mostri sacri della professione come Fabio Capello e Nils Liedholm che sono insidiati da un altro tecnico in attività come Gasperini che nonostante non abbia mai allenato una grande, se non poche partite nell'Inter, è a quota 239 ed è ottavo. Al nono posto c'è Carlo Mazzone con 227 successi mentre a chiudere la top ten è Fulvio Bernardini

La classifica dei più vincenti in Serie A

1) Trapattoni 352 vittorie

2) Nereo Rocco 302

3) Massimiliano Allegri 300

4) Luciano Spalletti 288

5) Carlo Ancelotti 275

6) Nils Liedholm 270

7) Fabio Capello 252

8) Gian Piero Gasperini 239

9)Carlo Mazzone 227

10) Fulvio Bernardini 219