Juventus, nuovo infortunio per Chiellini: i tempi di recupero

Brutte notizie per Andrea Pirlo. Il tecnico della Juventus dovrà fare a meno per circa un mese del capitano Giorgio Chiellini, al quale, in seguito agli esami a cui si è sottoposto dopo il forfait alla vigilia della gara con la Lazio, è stata riscontrata una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Per l'esperto difensore, già out per due settimane ad ottobre a causa di un affaticamento alla coscia destra, si tratta dell'ennesimo problema fisico accusato nel corso degli ultimi anni. Al suo posto, nella sfida contro il Cagliari in calendario il prossimo 21 novembre, dovrebbe quindi nuovamente vedersi in campo dal primo minuto Merih Demiral, risultato negativo al tampone effettuato nel post Turchia-Croazia, match nel quale nel corso del primo tempo è sceso in campo da positivo, come emerso solamente nell'intervallo, Domagoj Vida.

Juventus, un mese decisivo per il futuro

Il prossimo sarà un mese decisivo per la Juventus, protagonista di un avvio di stagione sottotono. Negli impegni di campionato contro Cagliari, Benevento, Torino, Genoa e Atalanta i bianconeri dovranno dare un segnale al torneo, recuperando posizioni in classifica e tornando ad avvicinarsi alla vetta, oggi occupata dal Milan e distante quattro punti. In Champions League la qualificazione agli ottavi di finale non sembra invece in dubbio, ma per la conquista del primo posto nel girone servirebbe un'impresa al Camp Nou contro il Barcellona.