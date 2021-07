"Mentiroso, mentiroso": perché Chiellini dava del bugiardo a Jordi Alba prima dei calci di rigore

L'Italia batte la Spagna ai rigori e vola verso la finale dell'Europeo. "Strano" siparietto tra i due capitani, Giorgio Chiellini e Jordi Alba, al termine dei 120 minuti. Avvicinatosi alla terna arbitrale per il sorteggio su da quale parte del campo si sarebbero svolti i calci di rigore, è successo qualcosa di anomalo.

Le cose sarebbero andate così: il lancio della monetina aveva premiato subito l'Italia che avrebbe quindi avuto anche la facoltà di scegliere in quale porta calciare i rigori e di calciare il primo. Jordi Alba però dice di non aver capito cosa intendesse l'arbitro e pensava che l'esito della monetina avesse premiato invece la Spagna, con dunque la possibilità di battere i calci di rigore sotto il settore di tifosi iberici.

I due si trovano in disaccordo sul sorteggio spiegato poco prima dal direttore di gara e indicano quasi contemporaneamente le due porte opposte.

Per Chiellini il capitano della Spagna aveva provato a barare. Di qui le risate e la frase di Giorgio Chiellini: "Mentiroso, mentiroso" ovvero "Bugiardo, bugiardo". Nulla di strano, può succedere, erano attimi concitati. Si rifà il lancio della monetina. E rivince l'Italia.

Poi un abbraccio vigoroso che mette a disagio Alba, molto più teso di Chiellini. Il difensore bianconero porta a un altro livello il concetto di "mind games", "giochi psicologici". Un modo arci-italiano per stemperare la tensione prima dei calci di rigore, e che ha portato bene. Anzi, benissimo. Siamo in finale.

L'Italia che ride e si diverte mentre tutti gli altri sudano freddo e diventano verdi: non penso di aver mai amato così tanto Giorgio Chiellini come in quei venti secondi di violenza psicologica su Jordi Alba prima dei rigori. #ItaliaSpagna