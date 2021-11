Juventus, quando rientra Chiellini: i tempi di recupero

Infiammazione della giunzione muscolo tendinea del tendine di Achille di sinistra. Questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto nella giornata di giovedì 11 novembre Giorgio Chiellini, che, a causa di questo infortunio, ha dovuto rinunciare alla chiamata della Nazionale saltando così la decisiva gara verso i Mondiali 2022 contro la Svizzera. Una brutta tegola non solo per il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, ma anche per Massimiliano Allegri, che rischia di dover fare a meno del proprio capitano nelle prossime delicate sfide.

Infortunio Chiellini, i tempi di recupero

I tempi di recupero di Chiellini sono infatti al momento incerti, con il club che ha comunicato che le condizioni del difensore verranno monitorate quotidianamente. Il giocatore sarà però sicuramente out nella gara contro la Lazio, in programma sabato 20 novembre dopo la sosta per gli impegni delle Naziolali, e rischia di dover alzare bandiera bianca anche per l'impegno del successivo mercoledì, quando la Juventus farà visita al Chelsea nel decisivo match per il primo posto nel girone H di Champions League. Se il difensore non dovesse recuperare per la sfida europea contro i Blues, l'obiettivo, per Allegri, diventerebbe a quel punto riaverlo a disposizione per la partita contro l'Atalanta, in calendario il 27 novembre all'Allianz Stadium.