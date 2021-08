Juventus, ufficiale il rinnovo di Chiellini: due anni di contratto per il difensore

Per il capitano della Nazionale quella in procinto di iniziare sarà la diciassettesima stagione in bianconero

Continuerà per altri due anni l'avventura di Giorgio Chiellini con la maglia della Juventus. Il capitano della Nazionale italiana, con cui si è laureato campione d'Europa lo scorso 11 luglio, ha infatti sottoscritto un contratto biennale con i bianconeri. L'annuncio, attraverso i propri profili social, è stato dato direttamente dal club. Il difensore, che si è già messo a disposizione di Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina della Vecchia Signora dopo la separazione del maggio 2019, percepirà un ingaggio di circa tre milioni di euro a stagione e nei progetti del tecnico si alternerà con Bonucci e De Ligt per formare la coppia centrale della difesa juventina.

Chiellini, obiettivo Champions e sogno Qatar 2022

Quella in procinto di iniziare sarà per Chiellini la diciassetesima stagione con la maglia della Juventus, squadra con la quale fin qui ha collezionato complessivamente 535 presenze mettendo a segno 36 reti e con cui ha conquistato nove scudetti, cinque Supercoppe italiane, cinque Coppe Italia ed una promozione dalla Serie B alla A. Un palmerès che l'esperto difensore, che compierà 37 anni il prossimo 14 agosto, cercherà di arricchire andando a caccia di quella Champions League che a Torino manca dal lontano 1996. L'obiettivo più a lungo termine, invece, è la partecipazione al prossimo Mondiale, in programma in Qatar tra il 21 novembre ed il 18 dicembre 2022.