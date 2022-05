Juventus, chi sarà il sostituto di Chiellini: i nomi in lizza

Giorgio Chiellini, al termine della stagione, dirà addio alla Juventus. Ad annunciarlo ufficialmente, nel post partita della finale di Coppa Italia giocata dai bianconeri contro l'Inter e vinta dai nerazzurri con il punteggio di 4-2 ai tempi supplementari, è stato lo stesso difensore: "Dispiace lasciare con un anno senza vittorie dopo dieci anni, ma va accettato. Lunedì festeggerò e saluterò il mio Juventus Stadium, ma cedo lo scettro a tanti giovani. Lascio con serenità, sarò il più grande tifosa", ha dichiarato il capitano della Vecchia Signora.

Per Chiellini, adesso, due sono le ipotesi sul suo futuro: un approdo nella MLS o un ruolo in società nella Juventus. In ogni caso, l'addio dell'esperto difensore, che la maglia bianconera l'ha indossata ininterrottamente dal 2005 dopo le prime esperienze con Livorno e Fiorentina, costringerà il club ad intervenire sul mercato alla ricerca di un suo sostituto.

Juventus, i possibili sostituti di Chiellini

La Juventus, in vista della prossima stagione, avrebbe già messo alcuni nomi nel mirino. Il primo sarebbe quello di Gleison Bremer, giocatore attualmente in forza al Torino. Il brasiliano classe 1997 è stato uno dei più positivi nel suo ruolo dell'intero campionato ed è seguito anche dall'Inter, pronta ad affondare il colpo soprattutto in caso di addio di De Vrij. Osservati speciali da parte della Vecchia Signora anche Nikola Milenkovic della Fiorentina, Benoit Badiashile del Monaco e Gabriel dell'Arsenal. Tutti profili che piacciono alla dirigenza bianconera, chiamata, in queste settimane, a individuare la soluzione più valida per sopperire all'addio di quello che è stato uno dei difensori più forti sul panorama mondiale della storia recente.