Juventus, quando rientra Chiesa dall'infortunio

Un grave infortunio, che lo sta tenendo ai box ormai da cinque mesi. Federico Chiesa, lo scorso 9 gennaio, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro in occasione della partita dell'Olimpico contro la Roma, poi vinta dalla sua Juventus per 4-3. Un crack che lo ha costretto all'intervento chirurgico, saltando tutta la seconda parte della stagione. Ma adesso l'esterno bianconero, la cui assenza si è fatta sentire anche in Nazionale, inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.

Chiesa, quando rientrerà in campo

Chiesa, in questi giorni, sta continuando ad allenarsi alla Continassa praticamente da solo, visto che i suoi compagni di squadra sono in vacanza o impegnati con le rispettive Nazionali. Il giocatore, dopo settimane di fisioterapia ed esercizi in palestra e piscina, è tornato a correre: uno step importante in vista del suo recupero. Chiesa, tuttavia, difficilmente si allenerà in gruppo ad inizio luglio, quando la Juventus tornerà a lavorare in vista della nuova stagione. Per lui, infatti, si prospetta ancora per qualche tempo un programma differenziato per poi, gradualmente, rientrare a pieno regime. L'obiettivo del giocatore, che non vede l'ora di rimettersi a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, è quello di essere in grado di poter giocare qualche spezzone tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.