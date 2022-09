Juventus, quando rientra Chiesa

Un infortunio che lo sta tenendo lontano dal terreno di gioco ormai da oltre otto mesi, da quando, lo scorso 9 gennaio, riportò la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro in occasione della partita dell'Olimpico contro la Roma, poi vinta dalla sua Juventus per 4-3, ma adesso, Federico Chiesa, inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Sì, perché l'esterno della Juventus, nelle ultime settimane, ha accelerato il processo di recupero, grazie ad un rapido miglioramento delle proprie condizioni fisiche. E, tra non molto, potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, rimettendosi così a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, che in questi mesi, e soprattutto in queste prime settimane della nuova stagione, sta accusando enormemente la sua assenza.

Quando potrebbe tornare in campo Chiesa

Alcuni rumors, per Federico Chiesa, parlano di un ritorno in gruppo già a partire dalla prossima settimana, quella che porterà poi al big match di San Siro contro il Milan. Più facile, però, che i bianconeri seguano la linea della prudenza senza forzare eccessivamente i tempi. In ogni caso, se non sarà la prossima, sarà quella dopo ancora, con l'esterno che potrebbe così tornare arruolabile quanto meno per la panchina respirando nuovamente l'atmosfera del campo. C'è una data, in particolare, che Chiesa, insieme allo staff, avrebbe messo nel mirino: quella del 25 ottobre, quando la Juventus farà visita al Benfica nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League. Una gara che potrebbe essere fondamentale per le sorti bianconere in Europa. E poterla affrontare con un Chiesa in più, anche se a mezzo servizio, farebbe star più sereno l'intero ambiente.