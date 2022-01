Eriksen, il ritorno in campo è ufficiale: perché ha scelto il Brentford

La storia di Christian Eriksen si arricchisce di un secondo lieto fine. Dopo aver superato il drammatico arresto cardiaco patito nel match tra Danimarca e Finlandia agli ultimi europei, per il centrocampista ex Tottenham e Inter arriva infatti la possibilità di tornare a calcare i campi di gioco, approdando nuovamente in quella Premier League che lo aveva lanciato nel panorama internazionale alcuni anni or sono e per cui rappresenterà un "unicum", divenendo il primo atleta del massimo livello di calcio British a giocare con un defibrillatore sottocutaneo.

Come già anticipato nei giorni scorsi, Eriksen si è infatti dapprima accordato con il Brentford, club che attualmente milita nella quattordicesima posizione della serie A inglese, per poi sottoporsi ad una serie approfondita di esami per ottenere l’idoneità, effettuati dallo staff medico del sodalizio inglese e successivamente valutati ed avallati dalla federazione britannica. In attesa dell’ok per il rientro nel calcio professionistico, il centrocampista danese – il quale aveva rescisso a metà dicembre il contratto che lo legava all’Inter - aveva ricominciato il processo di riatletizzazione dapprima con il suo personal trainer e successivamente con la formazione giovanile dell’Ajax, club in cui Eriksen ha militato fino al 2013 prima di spiccare il volo oltremanica.

“Sono felice di annunciare che ho firmato con il Brentford - ha raccontato Eriksen in un video pubblicato sui profili social della società inglese, con cui ha siglato un accordo valido fino alla fine della stagione – e non vedo l'ora di iniziare, speriamo di vederci molto presto”. A pesare nella scelta del giocatore, l’aria di...casa che si respira nel club biancorosso, caratterizzato da una forte connotazione scandinava: il tecnico danese Thomas Frank lo ha allenato in passato nella nazionale Under 17, mentre il suo connazionale Rasmus Ankersen, per sei anni in società e per cinque membro del consiglio di amministrazione, si è dimesso lo scorso dicembre dopo aver contribuito a riportare il Brentford nella massima serie, dove mancava da oltre settant’anni.



“Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con Christian – ha dichiarato Frank ai canali ufficiali della società – è passato un po' di tempo dall'ultima volta che l'ho allenato e da allora sono successe molte cose. Christian all'epoca aveva 16 anni ed è diventato uno dei migliori centrocampisti della Premier. Abbiamo colto un'incredibile opportunità, portando al Brentford un giocatore di livello mondiale. Non si allena con una squadra da sette mesi, lo ha fatto da solo. Sta bene, ma dovremo rimetterlo in forma e non vedo l’ora di vederlo al lavoro e che torni ai suoi massimi livelli. Al suo meglio, Christian ha la capacità di cambiare le partite. Riesce a trovare i passaggi giusti ed è una minaccia in zona gol. Ha anche un’ottima qualità nei calci piazzati, sia dagli angoli che dalle punizioni dirette. Christian porterà anche esperienza di calcio di alto livello al Club – conclude Frank – e mi aspetto che abbia un impatto nello spogliatoio”.