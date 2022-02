Bentornato Christian Eriksen, il danese di nuovo in campo

Adesso l’incubo è davvero finito. Christian Eriksen è stato convocato per la sfida di oggi alle 16 tra Brentford e Newcastle. Sarà quindi la Premier League il teatro in cui il danese farà il suo secondo esordio in carriera.

Otto mesi sono passati da quel maledetto Danimarca-Finlandia del 12 giugno in cui Eriksen è stato colpito da un malore che lo ha fatto crollare a terra davanti agli occhi attoniti di tutto il mondo. Difficile dimenticare quegli attimi, ora però tutto è passato, grazie al pronto intervento di Kjaer e dei medici in campo, e alla forza di volontà di questo ragazzo di 30 anni che non ha voluto dire addio al suo sogno.

Il defibrillatore impiantato pochi giorni dopo quei terribili momenti non gli ha impedito di tornare in campo. Ha aspettato e lottato Eriksen, ha lasciato l’Italia dove le regole non gli avrebbero permesso di tornare protagonista in Serie A, ha ricominciato a inseguire il pallone in Danimarca, poi ha scelto l’Inghilterra. L’isola che lo ha portato tra i grandi del calcio Mondiale lo ha riaccolto a braccia aperte nella neopromossa terribile Brentford, con uno staff tutto o quasi danese che ieri ha deciso: Eriksen è pronto, è il suo momento. Lo ha detto il tecnico che lo ha inserito per la prima volta dopo otto mesi nella lista dei convocati per il match di oggi alle 16 contro il Newcastle (diretta tv per l’Italia du Sky).

Eriksen è tornato, forse già oggi rimetterà piede in campo nel migliore torneo d’Europa, è il suo secondo inizio che ha già un altro grande obiettivo: il Mondiale in Qatar. La Danimarca è già qualificata, dopo un girone da dominatrice, e lo aspetta: la corsa è iniziata e Eriksen vuole vincerla, ancora una volta.