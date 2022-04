Christian Eriksen, terzo gol di fila: la favola ha già il suo lieto fine

La favola ha già un lieto fine. Christian Eriksen è tornato ed è di nuovo decisivo come prima di quel drammatico pomeriggio che poteva costargli la vita. L'arresto cardiaco accusato durante Danimarca-Finlandia degli ultimi Europei è solo un lontano ricordo, scacciato da un intervento al cuore e da tanta voglia di riprendersi la propria vita.

Da quel drammatico momento sono passati nove mesi, e nelle ultime settimane il centrocampista è tornato a fare quello che sapeva fare meglio: segnare e mandare in rete i compagni. Lo ha fatto con la sua Nazionale, sia alla prima apparizione dopo la rassegna continentale, in appena due minuti dal suo ingresso in campo, sia al Parken Stadion su quel campo che poteva spezzare tutti i suoi sogni.

Tre gol e due assist in quattro partite: Christian Eriksen è tornato

Eriksen però non si è fermato lì, anzi, è con il Brentford che sta disegnando calcio domenica dopo domenica. La neopromossa aveva puntato su di lui appena il giocatore aveva avuto l'ok dei medici, sapeva che poteva dargli qualcosa nella corsa alla salvezza in Premier League, ma forse nemmeno le "Api" si aspettavano tanto. Nelle ultime due gare giocate Eriksen ha prima fornito un assist nella vittoria sul Burnley che lo ha spedito ben lontano dalla zona retrocessione e oggi ha firmato anche la prima rete dal suo ritorno nel massimo campionato inglese.

Il danese ha infilato in porta il pallone del sorpasso nel 4-1 in trasferta del Brentford sul campo dei Campioni d'Europa del Chelsea. Una vittoria storica con la firma di un giocatore speciale, che un campione in campo lo è sempre stato, come dimostrano i tanti successi con Ajax, Tottenham e Inter, ma ha dimostrato di esserlo anche e soprattutto fuori. Eriksen ha già scritto il lieto fine alla sua favola che però non è per niente finita, a novembre iniziano i Mondiali e continuando così la Danimarca non potrà fare a meno del suo numero 10.