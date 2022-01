Eriksen, rientro in campo vicino: a breve la firma in Premier con il Brentford

L’annuncio ufficiale, stando ai beninformati, dovrebbe arrivare mercoledì. Giusto il tempo di concludere gli accertamenti medici, prassi consolidata un po’ ovunque, ma che in questo caso assume particolare importanza. Ad attendere l’ok è infatti Christian Eriksen, e non per un...semplice cambio di casacca, ma per ottenere l’idoneità necessaria al ritorno in campo, seguente a quel drammatico 12 giugno che ha visto il calciatore danese vittima di un arresto cardiaco nel corso dell’incontro tra Danimarca-Finlandia, match degli ultimi campionati europei.

L’ex centrocampista dell’Inter farà ritorno in Premier League, torneo che lo ha visto lungamente protagonista nella fila del Tottenham. E che non ha posto alcun tipo di veto al ritorno in campo di Eriksen - a differenza di altri campionati tra cui la Serie A – che diventerà così il primo giocatore nella storia della massima serie britannica a scendere sul rettangolo di gara munito di defibrillatore cardiaco sottocutaneo, che terrà sotto controllo la frequenza dei battiti.

Il centrocampista sarà infatti nuovamente di scena a Londra, con la casacca del Brentford, il cui staff medico starebbe completando il dossier sullo stato di salute del calciatore da girare alla Federcalcio, che dovrà dare il responso in merito all’idoneità del danese. Che, da parte sua, non ha mai perso le speranze di poter riprendere l’attività agonistica. La sua “rinascita” sportiva era cominciata nell’ultimo mese del 2021, con un po’ di corsa e qualche tocco al pallone ad Odense, in un campo sportivo di proprietà dell’Odense Boldklub (club militante nella Superligaen, la massima serie del campionato danese) non distante da una villa di proprietà dello stesso Eriksen.

Un piccolo ritorno alla normalità a distanza di sei mesi da quel drammatico sabato del Telia Parken di Copenaghen, durante il quale la vita di Christian è restata a lungo appesa ad un sottile filo. E che è stato anche ricordato dal centrocampista nel corso di un’intervista alla Tv danese (“L’ultima cosa che ricordo di quei momenti è di aver sentito un crampo al polpaccio dopo un passaggio e poi più nulla fino al momento della rianimazione. Ho ripreso conoscenza sentendo uno dei medici della nazionale danese dire la mia età, 30 anni, e di averlo poi corretto dicendogli di averne ancora 29”).

Ed in effetti, la...nuova decina verrà inaugurata da Eriksen il prossimo 14 febbraio. E chissà che l’ingaggio con il club londinese, che la scorsa stagione vincendo i play-off nella FL Championship è ritornato a distanza di settantaquattro anni nella massima serie inglese, non costituisca uno splendido ed anticipato regalo di compleanno?