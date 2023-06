Galtier in stato di fermo: il tecnico del PSG accusato di discriminazione razziale

Il tecnico del Paris Saint Germain, Cristophe Galtier, è in stato di fermo. La notizia, riportata dall'agenzia France Press, è legata ad una vicenda di circa due mesi fa, relativa alle accuse di razzismo rivolte all’allenatore marsigliese da Julien Fournier, ex direttore sportivo del Nizza. Galtier è accusato di aver pronunciato frasi discriminatorie, razziste e islamofobe nell'annata trascorsa alla guida della società rossonera, ma ha sempre respinto ogni addebito ed è arrivato – stando ad alcune indiscrezioni – a sporgere denuncia. Diversi tesserati del Nizza, tra giocatori e dirigenti, sono stati sentiti dagli inquirenti nei mesi scorsi, compreso il presidente Jean-Pierre Rivere.

I fatti sono temporalmente collocati nel mese di aprile, quando Fournier aveva scritto in una mail di essere rimasto profondamente colpito dalle parole pronunciate dall’allenatore durante un colloquio tra i due. E’ stata l’emittente RMC Sport a rendere pubblico il contenuto del messaggio, in cui si sottolineava che Galtier avrebbe affermato di non essere contento di avere in squadra tanti giocatori di colore e musulmani, cosa che gli sarebbe stata detta da diverse persone incontrate all’interno di un ristorante, e che pertanto nell’allestimento della rosa si sarebbe anche dovuto tenere conto della realtà della città. Frasi che il tecnico del Paris Saint Germain ha sin da subito categoricamente smentito. Galtier, che nelle settimane scorse era in corsa per la panchina del Napoli, lascerà sicuramente il club parigino, che lo sostituirà con Luis Enrique, ex allenatore della nazionale spagnola: con il PSG ha conquistato lo scudetto in Ligue 1 e vinto la Supercoppa francese.